Львовские правоохранители задержали 2 мужчин, 30 марта украли из автомобиля тернопольца более 800 тысяч гривен. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Инцидент произошел на территории одной из львовских АЗС. Мужчина оставил в портфеле, который лежал в машине, более 800 тысяч гривен.

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У тернополянина украли из автомобиля более 800 тысяч гривен

Тернополянин 30 марта около 19:50 позвонил в полицию.

Он рассказал, что из его автомобиля Citroen C4 Picasso похитили портфель с крупной суммой денег.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Они установили, что злоумышленники проникли в автомобиль на территории одной из АЗС на проспекте Черновола.

Из салона автомобиля они похитили портфель, в котором лежали 805 тысяч гривен.

Правоохранители, изучив видео с камер наблюдения, установили злоумышленников, причастных к краже.

Ими оказались 2 львовян в возрасте 31 и 38 лет.

Смотрите видео, как правоохранители задержали злоумышленников:

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Правоохранители продолжают проводить расследование

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в "краже, совершенной в особо крупных размерах или организованной группой". Если вину мужчин докажут в суде, им грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Суд уже избрал подозреваемым меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 1 миллиона гривен залога. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.