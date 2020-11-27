Во Львове правоохранители задержали злоумышленников. Мужчины похитили 31-летнего мужчину и, угрожая физической расправой, требовали 3,7 тысячи долларов.

Злоумышленники похитили мужчину на заправке в Пустомытовском районе. Следователи уже объявили мужчинам о подозрении. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленники похитили мужчину

В апреле 2019 года на одной из автозаправочных станций в Пустомытовском районе, 3 мужчин похитили 31-летнего местного жителя . Злоумышленники силой затолкали его в машину Volkswagen Golf и повезли в неизвестном направлении.

. Злоумышленники Volkswagen Golf и повезли в неизвестном направлении. Мужчины угрожали пострадавшему физической расправой и требовали 3,7 тысячи долларов .

. Позже, во время получения части денег, правоохранители задержали одного из злоумышленников – 30-летнего жителя Жовкивского района.

Двое его сообщников скрывались и следователи объявили их в розыск.

6 ноября 2020 года правоохранителям удалось задержать еще одного злоумышленника – 52-летнего жителя Пустомытовского района.

А уже 24 ноября правоохранители установили местонахождение его сообщника – 46-летнего жителя Сокальщины.

Следователи установили, что мужчины были организаторами преступной группировки , которая занималась вымогательством и похищением людей.

, которая занималась вымогательством и похищением людей. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться. Однако ему не удалось этого сделать.

Правоохранители задержали всех участников преступной группировки / Фото полиции Львовщины

Что грозит мужчинам за похищение человека

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в вымогательстве и похищении человека. Максимальное наказание, которое грозит преступной группе, – до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.