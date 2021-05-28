Температура воздуха местами составит 15 градусов тепла. В основном 28 – 31 мая во Львовской области будет облачно.

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Прогноз погоды во Львовской области 28 – 31 мая

В пятницу, 28 мая, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Балтикой.

Ночью и днем будет падать дождь, кое-где – с грозами. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а днем – от 18 до 20 градусов тепла.



Прогноз погоды во Львовской области на 28 мая / Данные Укргидрометцентра

Во Львовской области в субботу, 29 мая, также будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 7 – 9 градусов тепла, а днем – 15 – 17 градусов тепла.



Прогноз погоды во Львовской области на 29 мая / данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 30 мая, во Львовской области будет облачно. Ночью существенных осадков не будет. Дождь будет падать только утром и днем.

Ветер северный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов тепла.



Прогноз погоды во Львовской области на 30 мая / Данные Укргидрометцентра

Во Львовской области в понедельник, 31 мая, также будет облачно. В течение суток в области будет падать дождь, ночью – значительный.

Ветер северный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 7 – 9 градусов тепла, а днем – 16 – 18 градусов тепла.



Прогноз погоды во Львовской области на 31 мая / Данные Укргидрометцентра

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