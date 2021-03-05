Во Львове 4 марта состоялась первая репетиция хора депутатов Львовского горсовета. Идея создать капеллу народных избранников принадлежит мэру города Андрею Садовому.

Репетиция депутатского хора проходила в сессионном зале ЛГС. Дирижером разноголосья стал руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал.

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Пели "Червону руту" и гимн Украины

В сессионном зале на рабочих местах депутатов 4 марта вместо документов были ноты. Народные избранники от разных фракций собрались на первую репетицию депутатского хора. Для начала Кацал подобрал 2 песни - "Червону руту" и гимн Украины.

На сегодняшней репетиции мы сделаем Гимн и "Червону руту", еще один гимн. В этих произведениях вся концепция,

– рассказал дирижер.

Кацал верит в успех дела, ведь, по его словам, если человек попадет "в добрые руки к Леопольду Моцарту", он и сам может стать Моцартом.

"Данные есть у всех. Нет цели делать концертный коллектив. Их задача является представление общественных интересов и наша задача является посодействовать тому, чтобы это происходило как можно лучше", – добавил Кацал.

Смотрите видео первой репетиции депутатского хора:

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Депутат должен уметь и петь, и танцевать, – Бойко

По словам директора департамента "Администрация городского головы" ЛГС Евгений Бойко, депутаты городского совета должны уметь хорошо делать все – и петь, и плавать, и танцевать. Чиновник учился в богословской академии, поэтому он уверен, что не оконфузится своим баритоном.

"Пение депутатов унисон должно побудить их также унисон принимать правильные и справедливые решения для общины города Львова. Мы собираемся во внерабочее время. Попробовать себя в этом можно на общественных началах", – добавил Бойко.

Депутат от "Варты" Наталья Шелестак даже пошутила, что хор львовских народных избранников будет гастролировать, как "95 квартал".

"95 квартал" ездит зарабатывает деньги на корпоративах. А у нас есть проблемы с бюджетом, то почему мы не можем депутатским хором заработать много денег, заплатить налоги и наполнить бюджет,

– добавила Шелестак.

Пока состоялась лишь одна репетиция депутатского хора, однако первое выступление состоится совсем скоро – 10 марта. На площади Рынок народные избранники планируют спеть вместе с львовянами гимн к 156 годовщине первого его публичного исполнения