Инцидент произошел примерно в 16: 00. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчина пытался остановить свое авто

  • Правоохранители установили, что примерно в 16: 00 32-летний житель села Княжий мост приехал на своей машине Volkswagen Touran на водоем недалеко от города Судовая Вишня.
  • Он оставил машину на вершине карьера и спустился к воде.
  • Неожиданно машина начала катиться вниз.
  • Мужчина, увидев это, пытался ее остановить.
  • Однако ничего не вышло – он попал под колеса.
  • В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы.
  • Он умер до приезда медиков.

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Мужчина попал под колеса собственной машины / Фото полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас они проводят расследование. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.

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