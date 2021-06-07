Неожиданно покатилось с холма: на Львовщине мужчину раздавило его собственное авто

Неподалеку от Судовой Вишни 6 июня мужчина погиб под колесами собственной машины. Он пытался самостоятельно остановить автомобиль, который неожиданно начал катиться с холма в карьер.
Инцидент произошел примерно в 16: 00. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Мужчина пытался остановить свое авто
- Правоохранители установили, что примерно в 16: 00 32-летний житель села Княжий мост приехал на своей машине Volkswagen Touran на водоем недалеко от города Судовая Вишня.
- Он оставил машину на вершине карьера и спустился к воде.
- Неожиданно машина начала катиться вниз.
- Мужчина, увидев это, пытался ее остановить.
- Однако ничего не вышло – он попал под колеса.
- В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы.
- Он умер до приезда медиков.
Мужчина попал под колеса собственной машины / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас они проводят расследование. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства происшествия.
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