Во Львове рассматривали возможность частичного ослабления карантина. В частности, в городе хотели восстановить очное обучение для учеников младших классов. Однако показатели заболеваемости коронавирусом пока не позволяют этого сделать.

В Львове 12 апреля коронавирус обнаружили у 504 горожан. Число новых больных за сутки несколько уменьшилось, по сравнению с предыдущим периодом, однако до сих пор остается на высоком уровне.

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Карантин пока не ослабят

Во Львове рассматривали возможность ослабления карантина. В частности, планировали восстановить очное обучение для школьников младших классов и работу рынков. По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, после анализа ситуации с коронавирусом во Львове решение об ослаблении карантина отложили.

Мы рассматривали вопрос возможного ослабления карантина, однако на сегодня показатели заболеваемости этого не позволяют, поэтому мы к этому вопросу вернемся в четверг,

– отметил чиновник.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в течение следующих дней в городе будут наблюдать за динамикой заболевания и госпитализаций.

"Если количество уменьшится или хотя бы не будет расти, то в четверг рассмотрим возможность возобновления работы промышленных рынков, летних террас и офлайн обучения в начальной школе", – отметил городской голова.

Во Львове продолжается массовая вакцинация от коронавируса

Также по словам Москаленко, на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу проговорили следующие этапы вакцинации во Львове.

"Прежде всего, мы обсудили возможные локации для проведения массовой вакцинации в каждом районе города. Также проговорили течение вакцинации на этой неделе на больших коммунальных предприятиях: отработка отдельной логистики, отдельные списки желающих т.д.", – добавил заммэра.

На заседании также согласовали категории людей, которые следующими получат прививки. В частности, по словам чиновника, будут вакцинировать работники рынков, супермаркетов, крупных предприятий, заведений питания, банков, почты.

"Кроме того, мы рассмотрели этапы вакцинации новой вакциной CoronaVac, которую должны вскоре привезти во Львов. Следовательно, согласно рекомендациям Виктора Ляшко, формируем списки лиц и разрабатываем логистику вакцинации спортсменов, маломобильных групп населения", – подытожил Москаленко.

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Коротко о коронавирусе и карантине во Львове

По состоянию на 13 апреля в стационарах львовских медучреждениях лечатся 1093 пациента с пневмониями. Из них 1052 человека – больны коронавирусом, 65 – находятся в реанимации, а 27 человек – подключены к аппаратам ИВЛ.

Из-за увеличения количества больных, нуждающихся в госпитализации, в городе решили увеличить резерв койко-мест до 2 тысяч.

На дополнительные кровати из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта Львовщина перешла в красную зону. Поэтому в области начали действовать ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидопасности.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове решили продолжить локдаун до 19 апреля.

Однако, по словам мэра Львова Андрея Садового, в городе хотят несколько ослабить карантин.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала