Во Львове правоохранители задержали 25-летнего мужчину за сбыт наркотиков и хранение боеприпасов. Полицейские установили, что львовянин пытался приобрести для продажи 8,3 грамма амфетамина за биткойны.

Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

Читайте также Метадон из лаборатории ветуниверситета: дело наркоторговцев направили в суд – фото

Как задержали 25-летнего львовянина

Правоохранители установили, что 25-летний львовянин пытался незаконно приобрести 8,3 грамма амфетамина для продажи.

Для этого он перечислил наркоторговцу деньги в электронной валюте "Bitcoin BTC".

"Товар" злоумышленник должен был получить по почте.

Однако это отправление перехватили и изъяли правоохранители.

Во время обыска в доме мужчины следователи нашли и изъяли средства для фасовки и взвешивания наркотиков, патроны различного калибра, тротиловую шашку и пластичное взрывчатое вещество.

Смотрите фото обыска квартиры злоумышленника / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили львовянину о подозрении в приобретении с целью сбыта наркотиков в крупном размере и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал львовянину строжайшую меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Следователи пытаются установить причастность других людей к совершению этого преступления.