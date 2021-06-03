Львовских полицейских Назария Сеника, Юрия Фока и Дениса Антонца подозревают в торговле наркотиками. По информации СМИ, членом преступной группировки также был экс-правоохранитель Святослав Бурбан.

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Полицейских задержали за торговлю наркотиками

В 2021 году в конце мая сотрудники СБУ задержали во Львове 3 полицейских за торговлю наркотиками.

Членами группировки были 2 работника Львовского городского управления полиции и их бывший коллега.

Тогда правоохранители объявили в розыск еще 2 полицейских.

Следователи не разглашали фамилии задержанных. Однако, когда подозреваемым выбирали меры, в одном из судебных постановлений, вероятно, ошибочно не скрыли одну фамилию.

Подозреваемым оказался заместитель начальника отдела криминальной полиции Львовского райуправления Юрий Фок .

. Ему присудили содержание под стражей с возможностью выйти на свободу под 2,2 миллиона гривен залога.

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Фамилии других подозреваемых также стали известны

По информации ZAXID.NET, еще одним подозреваемым является старший оперуполномоченный Львовского райуправления полиции Назарий Сенник. Его также посадили в СИЗО с возможностью внесения 2,04 миллиона гривен залога. Он пытается оспорить эту меру пресечения в апелляционном суде.

Третьим задержанным, вероятно, является старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции Лычаковского отдела полиции Святослав Бурбан. Перед увольнением с должности в июне 2020 года он подал декларацию. По информации СМИ, именно он фигурирует в деле, как бывший полицейский. Хотя в постановлении и нет фактических обстоятельств преступления, однако там указано, что подозреваемый "имеет широкий круг знакомых среди должностных лиц различных правоохранительных органов".

Судья назначил ему 181 тысячу гривен залога. Его внесли еще 27 мая. Кроме этого, суд арестовал земельный участок подозреваемого площадью 8 соток в селе Зимняя Вода. Местный сельсовет выделил эту землю Бурбану бесплатно, как участнику АТО.

Еще одним подозреваемым оказался Денис Антонец. Он работает в том же отделе полиции, что и Юрий Фок и Назарий Сенник.