Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила несколько ослабить карантин во Львове. Работу позволили непродовольственным рынкам и летним террасам. Однако такое решение может принимать только государственная комиссия, поэтому правоохранители могут штрафовать предпринимателей за нарушение карантина.

Львовщина сейчас находится в красной зоне. В области пока запрещена работа непродовольственных рынков и летних террас.

К теме Во Львове заработали начальные школы, непродовольственные рынки и летние площадки

Полиция может составлять протоколы за работу непродовольственных рынков

Председатель ЛОГА Максим Козицкий рассказал, что городская комиссия ТЭБ и ЧС продолжила усиленный карантин во Львове до 4 мая. В то же время ограничения в городе ослабили – работать позволили начальным школам, непродовольственным рынкам и летним площадкам.

Работа непродовольственных рынков и террас противоречит положениям Постановления КМУ от 9 декабря 2020 года №1236. То есть в случае нарушений этих положений Нацполиция имеет полное право применять административные наказания,

– заявил Козицкий.

Председатель ЛОГА добавил, что Львовщина до сих пор находится в красной зоне. Поэтому продолжать или ослаблять карантин имеет право только государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Актуально Локдаун во Львове: Садовый рассказал, как в городе будут праздновать Пасху

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

С начала пандемии коронавирусом заболели более 123,39 тысяч жителей Львовщины. 3 050 пациентов умерли от осложнений болезни, а более 89,6 тысяч человек выздоровели.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта область перешла в красную зону. Сейчас здесь действуют ограничения, предусмотренные для высокого уровня эпидопасности.

В свою очередь, городская комиссия ТЭБ и ЧС решили продолжить локдаун до 4 мая и ослабить карантин.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала