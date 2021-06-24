Полиция не реагирует: на Львовщине мужчина жестоко издевается над щенками – жуткое видео

Местные жители Щирца забили тревогу. Они просят правоохранителей принять меры относительно их соседа, который систематически издевается над своими собаками.

Правоохранители не видят жестокого обращения с животными в действиях мужчины. Однако видео, на котором он бьет собаку, действительно трудно смотреть.

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Мужчина систематически издевается над маленькой собаки

Местные жители обратились к правоохранителям, потому что их сосед постоянно бьет своего пса. По словам очевидцев, он очень часто издевается над собакой.

Почему полиция "не видит" жестокого обращения – мне не понять. Сказали, что завтра приедут, составят акт. Написать заявление соседям не предложили,

– рассказала неравнодушная женщина.

На видео, которое опубликовали в сети, видно, что мужчина душит и бьет головой в землю маленькую собаку. Ролик, однозначно, не для слабонервных.

Мужчина живет на улице Островской. Его соседи отметили, что он и им угрожает. Кроме того, это не первая собака, над которой он издевается.

По украинскому законодательству, жестокое обращение с животными карается 6 месяцами ареста или ограничением свободы сроком до 3 лет. Если нарушитель издевался над животным с особой жестокостью, ему будет грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.

Смотрите видео, как мужчина издевается над псом: