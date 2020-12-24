Полиция разыскивает особо опасного преступника: мужчине грозит пожизненное заключение – фото
Полиция объявила в розыск особо опасного преступника. Львовянин Сергей Кутовой причастен к 6 разбоям и жестокому убийству мужчины, которое совершил с двумя сообщниками.
Обоих сообщников злоумышленника правоохранители уже задержали. Максимальное наказание, которое грозит преступникам, – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Что именно совершили злоумышленники
- Злоумышленники совершали преступления на территории Львовской, Тернопольской и Ровненской областей.
- В частности, полицейские установили, что ночью 21 июня 2020 года мужчины проникли в дом в селе Миклашев Пустомытовского района.
- Там проживали 62-летний мужчина и его 56-летняя жена.
- Злоумышленники связали и жестоко избили хозяев.
- После этого украли деньги и ювелирные украшения и скрылись.
- От травм, которые злоумышленники нанесли хозяину дома, мужчина умер на месте происшествия.
- К счастью, его жена выжила, хоть и получила телесные повреждения.
Полиция разыскивает Сергея Кутового, который причастен к убийству / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовные производства за умышленное убийство и разбой. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за эти преступления, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители 30 июня 2020 года задержали двух злоумышленников – львовян в возрасте 26 и 29 лет. Третий нападавший, 41-летний львовянин Кутовой Сергей Игоревич, скрывается от следствия. Сейчас его разыскивает полиция.
Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая поможет установить место пребывания и задержать злоумышленника, позвонить на оперативную линию 102 или в ближайшее территориальное подразделение полиции.
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