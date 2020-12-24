Полиция объявила в розыск особо опасного преступника. Львовянин Сергей Кутовой причастен к 6 разбоям и жестокому убийству мужчины, которое совершил с двумя сообщниками.

Обоих сообщников злоумышленника правоохранители уже задержали. Максимальное наказание, которое грозит преступникам, – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Интересно В Трускавце застрелили криминального авторитета: тело нашли во дворе матери

Что именно совершили злоумышленники

Злоумышленники совершали преступления на территории Львовской, Тернопольской и Ровненской областей.

В частности, полицейские установили, что ночью 21 июня 2020 года мужчины проникли в дом в селе Миклашев Пустомытовского района.

Там проживали 62-летний мужчина и его 56-летняя жена.

Злоумышленники связали и жестоко избили хозяев.

После этого украли деньги и ювелирные украшения и скрылись.

От травм, которые злоумышленники нанесли хозяину дома, мужчина умер на месте происшествия.

К счастью, его жена выжила, хоть и получила телесные повреждения.



Полиция разыскивает Сергея Кутового, который причастен к убийству / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовные производства за умышленное убийство и разбой. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за эти преступления, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители 30 июня 2020 года задержали двух злоумышленников – львовян в возрасте 26 и 29 лет. Третий нападавший, 41-летний львовянин Кутовой Сергей Игоревич, скрывается от следствия. Сейчас его разыскивает полиция.

Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая поможет установить место пребывания и задержать злоумышленника, позвонить на оперативную линию 102 или в ближайшее территориальное подразделение полиции.