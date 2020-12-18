10 тысяч евро с человека: полиция задержала людей, которые помогали мигрантам попасть в ЕС
На западе Украины – во Львовской и Тернопольской областях – правоохранители разоблачили группу людей, которые помогали мигрантам с Ближнего Востока незаконно попасть в страны Евросоюза. За свои услуги злоумышленники брали 10 тысяч евро с человека.
Правоохранители проводили обыски во Львове и Кременце. Так они обнаружили нелегальных мигрантов и установили злоумышленников, которые им помогали пересечь границу. Об этом в фейсбуке сообщила прессслужба полиции Львовщины.
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Как злоумышленники помогали нелегальным мигрантам
- 17 декабря правоохранители провели обыски во Львове. Так, в одной из квартир в центре Львова обнаружили 5 иностранцев в возрасте от 22 до 28 лет.
- Мужчины находились на территории Украины незаконно.
- Четверо из них являются гражданами Ирака, а один – гражданин Палестины.
- Все они прибыли в Украину нелегально, чтобы потом попасть на территорию Евросоюза.
- Также правоохранители провели обыски в городе Кременец, что на Тернопольщине.
- Именно там живут вероятные злоумышленники, которые помогали мигрантам незаконно попасть в ЕС – мужчина и 2 женщины в возрасте от 24 до 37 лет.
- Злоумышленники тщательно скрывали свой незаконный "бизнес".
- Они сопровождали нелегальных мигрантов, снимали для них жилье, обеспечивали едой и предоставляли указания по пересечению границы.
- Свои услуги злоумышленники оценивали "скромно" – 10 тысяч евро с человека.
Какое наказание грозит злоумышленникам
Правоохранители открыли уголовное производство за незаконную переправку людей через госграницу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить всех людей, которые были причастны к незаконному перемещению мигрантов через границу.
Также правоохранители решают вопрос о привлечении нелегальных мигрантов к админответственности за нарушение правил пребывания в Украине. Санкция статьи предусматривает наказание – от 1,7 до 5,1 тысячи гривен штрафа. Вскоре мужчин принудительно или добровольно вернут в их родные страны.
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