На западе Украины – во Львовской и Тернопольской областях – правоохранители разоблачили группу людей, которые помогали мигрантам с Ближнего Востока незаконно попасть в страны Евросоюза. За свои услуги злоумышленники брали 10 тысяч евро с человека.

Правоохранители проводили обыски во Львове и Кременце. Так они обнаружили нелегальных мигрантов и установили злоумышленников, которые им помогали пересечь границу. Об этом в фейсбуке сообщила прессслужба полиции Львовщины.

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Как злоумышленники помогали нелегальным мигрантам

17 декабря правоохранители провели обыски во Львове. Так, в одной из квартир в центре Львова обнаружили 5 иностранцев в возрасте от 22 до 28 лет.

Мужчины находились на территории Украины незаконно.

Четверо из них являются гражданами Ирака, а один – гражданин Палестины.

Все они прибыли в Украину нелегально, чтобы потом попасть на территорию Евросоюза.

Также правоохранители провели обыски в городе Кременец, что на Тернопольщине.

Именно там живут вероятные злоумышленники, которые помогали мигрантам незаконно попасть в ЕС – мужчина и 2 женщины в возрасте от 24 до 37 лет.

Злоумышленники тщательно скрывали свой незаконный "бизнес".

Они сопровождали нелегальных мигрантов, снимали для них жилье, обеспечивали едой и предоставляли указания по пересечению границы.

Свои услуги злоумышленники оценивали "скромно" – 10 тысяч евро с человека.

Какое наказание грозит злоумышленникам

Правоохранители открыли уголовное производство за незаконную переправку людей через госграницу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить всех людей, которые были причастны к незаконному перемещению мигрантов через границу.

Также правоохранители решают вопрос о привлечении нелегальных мигрантов к админответственности за нарушение правил пребывания в Украине. Санкция статьи предусматривает наказание – от 1,7 до 5,1 тысячи гривен штрафа. Вскоре мужчин принудительно или добровольно вернут в их родные страны.