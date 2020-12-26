Полиция установила людей, которые на Львовщине били собаку в мешке палкой и снимали процесс на видео. Ими оказались подростки из Бродовского района.

Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области. Актуально "Давай еще, еще немного": неизвестные на Львовщине избили собаку – жуткое видео Детали инцидента Парень, которому исполнилось 16 лет, и его 14-летняя подруга бросили собаку в мешок и избили ее.

Процесс они снимали на видео. Ролик впоследствии выложили в сеть. Именно тогда инцидентом заинтересовались правоохранители.

К счастью, от полученных травм животное не умерло. Собаку нашли волонтеры на одной из местных свалок.

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике. Специалисты заявили, что жизни собаки ничего не угрожает.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Спасенное животное / Фото пресс-службы Нацполиции во Львовской области Неизвестные на Львовщине избили собаку: смотрите видео