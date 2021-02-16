Василий Виконский подал в отставку и на Львовщине сменился глава Главного управления Нацполиции во Львовской области. Им стал 38-летний Александр Шляховский, ранее возглавлявший полицию Закарпатья.

Шляховский возглавлял ГУ ЧП в Закарпатской области почти в течение года. Торжественное представление нового руководителя полиции Львовщины состоялось 16 февраля во главном управлении Нацполиции во Львовской области.

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Как происходило представление нового главы полиции Львовщины

Руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко приехал в ГУ ЧП во Львовской области, чтобы представить Шляховского личному составу львовской полиции. Он попросил нового главу полиции Львовщины в течение недели провести брифинг для прессы и рассказать о своих приоритетах в должности. Шляховский поблагодарил его за доверие.

Клменко также подчеркнул, что новому руководителю полиции Львовщины нужно обратить внимание на борьбу с наркопреступностью, преступлениями, совершенных организованными группами, и преступлениями в лесном хозяйстве. Поэтому председатель Нацполиции поручил Шляховскому провести совещание с руководителями соответствующих подразделений.

Коротко о назначении Шляховского главой полиции Львовщины