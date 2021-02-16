Полицию Львовщины возглавил экс-глава полиции Закарпатья Шляховский: что о нем известно
Василий Виконский подал в отставку и на Львовщине сменился глава Главного управления Нацполиции во Львовской области. Им стал 38-летний Александр Шляховский, ранее возглавлявший полицию Закарпатья.
Источник:ZAXID.NET
Шляховский возглавлял ГУ ЧП в Закарпатской области почти в течение года. Торжественное представление нового руководителя полиции Львовщины состоялось 16 февраля во главном управлении Нацполиции во Львовской области.
Интересно Несли 1,5 километра через сугробы: чрезвычайники помогли медикам спасти пациентку – видео
Как происходило представление нового главы полиции Львовщины
Руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко приехал в ГУ ЧП во Львовской области, чтобы представить Шляховского личному составу львовской полиции. Он попросил нового главу полиции Львовщины в течение недели провести брифинг для прессы и рассказать о своих приоритетах в должности. Шляховский поблагодарил его за доверие.
Клменко также подчеркнул, что новому руководителю полиции Львовщины нужно обратить внимание на борьбу с наркопреступностью, преступлениями, совершенных организованными группами, и преступлениями в лесном хозяйстве. Поэтому председатель Нацполиции поручил Шляховскому провести совещание с руководителями соответствующих подразделений.
Коротко о назначении Шляховского главой полиции Львовщины
- Об отставке Василия Виконского, который возглавлял ГУ ЧП во Львовской области с сентября 2019 года, стало известно 15 февраля.
- Во время представления его преемника Клименко рассказал, что Виконского переведут в центральный аппарат МВД, а затем назначат на еще более высокую должность.
- До того, как стать главой полиции Львовщины, Шляховский занимал аналогичную должность на Закарпатье.
- Там он проработал почти год – с марта 2020 года.
- Ранее Шляховский также работал заместителем начальника Нацполиции Киевщины, где отвечал за работу криминальной полиции.
Поделиться новостью