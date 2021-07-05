Петицию адресовали премьер-министру Польши Матеушу Моравецькому. Активисты не согласны с решением польского правительства.

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Украинцы и поляки просят восстановить поезд Львов – Перемышль

Активисты из Перемышля и Львова создали петицию по восстановлению движения скоростных поездов Киев – Львов – Перемышль. Их возвращение отложили до конца лета 2021 года из-за продленного правительством Польши запрета на международные железнодорожные перевозки за пределы ЕС.

Активисты с этим не согласны. Они отмечают, что до пандемии количество пассажиров, которые ехали поездами из Польши, было выше, чем количество людей, которые пользовались услугами аэропорта Ясенка под Ряшевом.

К сожалению, возвращение поездов Киев – Перемышль пока откладывается до конца лета из-за продленного правительством Польши запрета на железнодорожные перевозки за пределы ЕС. С этим решением не согласны ОО и активисты из Перемышля и Львова (среди которых linia102.pl i Linia102.ua),

– рассказал член правления ОО "Линия 102.ua" Виктор Гальчинский.

Заметьте! Укрзализныця запустила международный железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда "Интерсити+" № 705/706 Киев – Львов – Перемышль еще в декабре 2016 года. С 18 марта 2020 года поезд отменили из-за пандемии коронавируса. Укрзализныця надеялась восстановить следования международных поездов с июня 2021 года.