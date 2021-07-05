Поляки и украинцы просят восстановить скоростной поезд Львов – Перемышль
Источник:"Польское радио"
Польские и украинские активисты создали петицию по восстановлению движения поезда Киев – Львов –Перемышль. Его возвращение отложили до конца лета из-за продленного правительством Польши запрета на международные железнодорожные перевозки за пределы Евросоюза.
Петицию адресовали премьер-министру Польши Матеушу Моравецькому. Активисты не согласны с решением польского правительства.
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Украинцы и поляки просят восстановить поезд Львов – Перемышль
Активисты из Перемышля и Львова создали петицию по восстановлению движения скоростных поездов Киев – Львов – Перемышль. Их возвращение отложили до конца лета 2021 года из-за продленного правительством Польши запрета на международные железнодорожные перевозки за пределы ЕС.
Активисты с этим не согласны. Они отмечают, что до пандемии количество пассажиров, которые ехали поездами из Польши, было выше, чем количество людей, которые пользовались услугами аэропорта Ясенка под Ряшевом.
К сожалению, возвращение поездов Киев – Перемышль пока откладывается до конца лета из-за продленного правительством Польши запрета на железнодорожные перевозки за пределы ЕС. С этим решением не согласны ОО и активисты из Перемышля и Львова (среди которых linia102.pl i Linia102.ua),
– рассказал член правления ОО "Линия 102.ua" Виктор Гальчинский.