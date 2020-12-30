Полные карманы наркотиков: во Львове задержали иностранца-наркодилера – фото
Во Львове 28 декабря правоохранители задержали наркодилера. 36-летний иностранец начал заметно нервничать, чем и привлек внимание полицейских.
Инцидент произошел на улице Ерошенко около 20:00. Во время поверхностного осмотра правоохранители нашли у наркодилера 64 пакета с различными наркотиками. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как полицейские задержали наркодилера
- На улице Ерошенко около 20:00 правоохранители заметили подозрительного мужчину.
- Он, увидев полицейских, начал заметно нервничать и сменил направление движения. Именно этим мужчина привлек внимание правоохранителей.
- Во время поверхностного осмотра полицейские нашли у злоумышленника свертки с веществами, которые были похожи на наркотики.
- Правоохранители вызвали на место инцидента следователей.
- Злоумышленником оказался 36-летний иностранец, который живет во Львове.
- Правоохранители изъяли у него 64 свертки вероятных наркотиков и направили их на экспертизу.
Наркодилера задержали на улице Ерошенко во Львове / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за незаконное хранение или сбыт наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.
Мужчина очень нервничал, чем и привлек внимание полицейских / Фото полиции Львовщины
У иностранца нашли 64 пакета с вероятными наркотиками / Фото полиции Львовщины
Мужчине грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины
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