Во Львове 28 декабря правоохранители задержали наркодилера. 36-летний иностранец начал заметно нервничать, чем и привлек внимание полицейских.

Инцидент произошел на улице Ерошенко около 20:00. Во время поверхностного осмотра правоохранители нашли у наркодилера 64 пакета с различными наркотиками. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как полицейские задержали наркодилера

На улице Ерошенко около 20:00 правоохранители заметили подозрительного мужчину.

Он, увидев полицейских, начал заметно нервничать и сменил направление движения. Именно этим мужчина привлек внимание правоохранителей.

Во время поверхностного осмотра полицейские нашли у злоумышленника свертки с веществами, которые были похожи на наркотики.

Правоохранители вызвали на место инцидента следователей.

Злоумышленником оказался 36-летний иностранец, который живет во Львове.

Правоохранители изъяли у него 64 свертки вероятных наркотиков и направили их на экспертизу.



Наркодилера задержали на улице Ерошенко во Львове / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за незаконное хранение или сбыт наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование.



Мужчина очень нервничал, чем и привлек внимание полицейских / Фото полиции Львовщины



У иностранца нашли 64 пакета с вероятными наркотиками / Фото полиции Львовщины



Мужчине грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины



Досудебное расследование продолжается / Фото полиции Львовщины