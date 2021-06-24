В Польше утонул 23-летний украинский заробитчанин: фото

В озере в Польше 20 июня утонул 23-летний украинский заробитчанин. Сначала медикам удалось запустить сердце парня, однако впоследствии оно остановилось навсегда.

Трагедия случилась на Попрочанском озере в городе Тыхы, чтовозле Катовице. Тело погибшего вскоре привезут в Украину.

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В Польше утонул украинский заробитчанин

По информации ZAXID.NET, в Попрочанском озере утонул 23-летний житель Рудного Юрий Наконечный.

Польские спасатели рассказали, что трагический случай произошел примерно в 16:00.

Отдыхающие увидели, что молодой человек внезапно исчез под водой.

Они немедленно обратились в службу спасения на пляже.

Спасатели сразу начали искать украинца. Также им помогали прохожие.

После 15 минут прочесывания озера парня удалось найти.

Его обнаружили на дне в 15 метрах от берега.

Смотрите фото с места события / Фото Спасательная служба города Тыхы

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Медики пытались реанимировать украинца

Медики в течение 5 минут пытались реанимировать утопленника. В конце концов сердце украинца удалось запустить. После этого за ним прилетел вертолет, который должен был транспортировать парня в ближайшую больницу.

Однако в вертолете сердце Юрия Наконечного снова остановилось. На этот раз врачам не удалось его запустить, и заробитчанин умер. На место происшествия вызвали криминалиста и прокурора. Правоохранители назначили вскрытие погибшего. Полиция расследует обстоятельства этого трагического события.

Тело Юрия Наконечного привезут в поселок Рудное 24 июня. 23-летний погибший был из многодетной семьи. Он поехал в Польшу на заработки.