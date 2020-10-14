Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" о совместной добыче газа на Львовщине. Работы начнутся после получения необходимых согласований и разрешений.

Договор устанавливает границы сотрудничества и определяет график газодобывающих работ на участке, который расположен на Львовщине возле польской границы. Об этом сообщили в пресс-службе PGNiG.

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Почему польская компания будет добывать газ на Львовщине

В пресс-релизе говорится, что участок на Львовщине, где хотят добывать газ, является весьма перспективным. По результатам исследований, по геологическим структурам он похож на участок возле Перемышля. Там расположено крупнейшее месторождение природного газа в Польше.

Для обеспечения финансовой защиты общего проекта PGNiG и "Энергетические ресурсы Украины" уже начали переговоры с Международной финансовой корпорацией развития США и Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE).

Что известно о Международной финансовой корпорации развития США US International Development Finance Corporation – это организация, которая финансирует частные проекты развития в странах с низким и средним уровнем дохода. Это учреждение создали 20 декабря 2019 года путем слияния Зарубежной частной инвестиционной корпорации с Кредитным управлением по вопросам международного развития и несколькими меньшими фондами.

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