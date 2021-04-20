Польские полицейские задержали очень пьяного украинского дальнобойщика: ему грозит тюрьма
Польские пограничники задержали пьяного украинца за рулем грузовика / полиция Подкарпатского воеводства
В Польше полицейские 19 апреля задержали пьяного водителя грузовика. Проверка на алкоголь показала превышение разрешенной нормы почти в 18 раз. Украинцу грозит тюрьма.
Источник:полиция Подкарпатского воеводства
У мужчины отобрали водительское удостоверение. Полицейские направили дело в суд.
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Пограничники задержали пьяного украинского дальнобойщика
- Перемышльские полицейские 19 апреля получили вызов от польских пограничников.
- Они рассказали, что в пункт пропуска "Шегини – Медыка" прибыл украинец, который управлял грузовиком.
- Пограничники заметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Полицейские немедленно приехали на место вызова.
- Они установили, что 33-летний пьяный украинец пересек украинскую часть границы и пытался попасть в Польшу.
- Проверка на состояние опьянения показала результат 3,5 промилле, что почти в 18 раз превышает разрешенную норму алкоголя в крови.
Украинцу грозит тюрьма
Польские полицейские задержали украинца. Его поместили под стражу. Также у пьяного водителя изъяли водительское удостоверение.
По польскому законодательству, ему грозит до 2 лет тюрьмы. Правоохранители направили дело в суд, который изберет украинцу наказание.
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