В Польше полицейские 19 апреля задержали пьяного водителя грузовика. Проверка на алкоголь показала превышение разрешенной нормы почти в 18 раз. Украинцу грозит тюрьма.

У мужчины отобрали водительское удостоверение. Полицейские направили дело в суд. Интересно Во Львове пьяная 18-летняя водительница на большой скорости снесла электроопору: эпическое видео Пограничники задержали пьяного украинского дальнобойщика Перемышльские полицейские 19 апреля получили вызов от польских пограничников.

Они рассказали, что в пункт пропуска "Шегини – Медыка" прибыл украинец, который управлял грузовиком.

Пограничники заметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские немедленно приехали на место вызова.

Они установили, что 33-летний пьяный украинец пересек украинскую часть границы и пытался попасть в Польшу.

Проверка на состояние опьянения показала результат 3,5 промилле, что почти в 18 раз превышает разрешенную норму алкоголя в крови. Украинцу грозит тюрьма Польские полицейские задержали украинца. Его поместили под стражу. Также у пьяного водителя изъяли водительское удостоверение. По польскому законодательству, ему грозит до 2 лет тюрьмы. Правоохранители направили дело в суд, который изберет украинцу наказание. Обратите внимание! Польские полицейские вблизи Кракова 9 марта задержали пьяного 32-летнего дальнобойщика львовской транспортной компании Overtrans. О странной траектории движения грузовика Volvo с украинскими номерами полицию известили другие водители. Результат проверки на алкоголь – 3,65 промилле.