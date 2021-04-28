Во Львове 22 апреля патрульные нашли авто-двойник. Киевлянин, на мать которого зарестрована машина, получил штраф за превышение скорости возле села Солонка. Однако мужчина на Львовщине не был, поэтому написал заявление в полицию.

Авто киевлянина якобы зафиксировала камера на трассе Киев – Чоп возле села Солонка. Однако машина мужчины все время была в столице.

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Киевлянин получил чужой штраф

Камеры автофиксации на трассе Киев-Чоп зафиксировали, что водитель авто Mercedes-Benz превысил скорость.

Киевлянин, в адрес которого поступил штраф, обратился в полицию 22 апреля и попросил его отменить.

По его словам, письмо о нарушении поступило в Николаев на адрес регистрации авто.

Официально автомобиль записан на маму мужчины.

Однако он пользуется машиной в Киеве, а на Львовщине в тот день не был.

Киевлянин попросил полицейских найти двойника его авто.



Киевлянин получил чужой штраф / Фото патрульной полиции Львовщины

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Авто-двойник приобрели львовяне

Правоохранители нашли авто-двойник во Львове. Его владельцем оказался 40-летний львовянин, который живет на улице монастырского.

Его авто также было зеленого цвета, однако несколько более светлого оттенка. Кроме того, автомобили имели идентичные государственные номерные знаки и VIN-коды. Отличались только дата регистрации и год выпуска автомобиля.

Львовянин рассказал, что в марте в Умани купил машину с документами. Продавец заверил его, что владельцы авто находятся за границей, поэтому переоформить право собственности нет возможности.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Пока неизвестно, чем завершился этот инцидент.

Обратите внимание! Правоохранители призывают всех покупателей автомобилей регистрировать их на себя. Если автомобиль "нечистый" – это сразу установят в Сервисном центре, так вам удастся избежать печальных последствий.



Мужчина попросил найти двойника его авто / Фото патрульной полиции Львовщины



Правоохоронці виявили авто-двійник у Львові / Фото Патрульної поліції Львівщини



В авто отличались дата регистрации и год выпуска / Фото Патрульной полиции Львовщины