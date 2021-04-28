Киевлянин получил штраф, но во Львове не был: патрульные нашли авто-двойник – фото
Во Львове 22 апреля патрульные нашли авто-двойник. Киевлянин, на мать которого зарестрована машина, получил штраф за превышение скорости возле села Солонка. Однако мужчина на Львовщине не был, поэтому написал заявление в полицию.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Авто киевлянина якобы зафиксировала камера на трассе Киев – Чоп возле села Солонка. Однако машина мужчины все время была в столице.
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Киевлянин получил чужой штраф
- Камеры автофиксации на трассе Киев-Чоп зафиксировали, что водитель авто Mercedes-Benz превысил скорость.
- Киевлянин, в адрес которого поступил штраф, обратился в полицию 22 апреля и попросил его отменить.
- По его словам, письмо о нарушении поступило в Николаев на адрес регистрации авто.
- Официально автомобиль записан на маму мужчины.
- Однако он пользуется машиной в Киеве, а на Львовщине в тот день не был.
- Киевлянин попросил полицейских найти двойника его авто.
Киевлянин получил чужой штраф / Фото патрульной полиции Львовщины
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Авто-двойник приобрели львовяне
Правоохранители нашли авто-двойник во Львове. Его владельцем оказался 40-летний львовянин, который живет на улице монастырского.
Его авто также было зеленого цвета, однако несколько более светлого оттенка. Кроме того, автомобили имели идентичные государственные номерные знаки и VIN-коды. Отличались только дата регистрации и год выпуска автомобиля.
Львовянин рассказал, что в марте в Умани купил машину с документами. Продавец заверил его, что владельцы авто находятся за границей, поэтому переоформить право собственности нет возможности.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Пока неизвестно, чем завершился этот инцидент.
Мужчина попросил найти двойника его авто / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохоронці виявили авто-двійник у Львові / Фото Патрульної поліції Львівщини
В авто отличались дата регистрации и год выпуска / Фото Патрульной полиции Львовщины
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