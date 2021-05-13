В ГСЧС рассказали, что 12 мая чрезвычайники ликвидировали 24 возгорания сухой травы. К сожалению, несмотря на предостережения, люди упорно продолжают сжигать сухостой и мусор на своих приусадебных участках и в полях.
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На Львовщине обгорел мужчина, сжигая траву
- В 16:43 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Волков. Там на открытой территории горела трава.
- Не теряя времени, на место вызова выехали спасатели.
- Пожарные обнаружили там 52-летнего мужчину, который обгорел в результате неосторожного обращения с огнем.
- Он получил ожоги II степени. У мужчины пострадали ноги, лицо и туловище.
- Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.
- Огонь уничтожил сухую траву и кустарник на площади 300 квадратных метров.
- Чрезвычайники локализовали пожар в 17:22, а полностью ликвидировали – в 17:32.
- К тушению пламени привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
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За сжигание травы предусмотрены штрафы
В целом 12 мая чрезвычайники боролись с 24 пожарами сухой травы. В результате поджогов огонь уничтожил сухостой на площади 1,4 гектара. В частности, пожарные тушили пожары в Дрогобычском, Червоноградском, Львовском, Самборском и Золочевском районах.
Чрезвычайники напоминают жителям Львовщины о запрете сжигания сухостоя. Согласно украинскому законодательству, за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Также следует помнить, что в результате пожаров огонь уничтожает не только сухую траву, но и растения, насекомых, зверей и птиц.