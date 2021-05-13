В ГСЧС рассказали, что 12 мая чрезвычайники ликвидировали 24 возгорания сухой травы. К сожалению, несмотря на предостережения, люди упорно продолжают сжигать сухостой и мусор на своих приусадебных участках и в полях.

Важно Болезни, уничтожение экосистемы и убийство животных: какой вред несет сжигание травы

На Львовщине обгорел мужчина, сжигая траву

В 16:43 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в селе Волков. Там на открытой территории горела трава.

Не теряя времени, на место вызова выехали спасатели.

Пожарные обнаружили там 52-летнего мужчину, который обгорел в результате неосторожного обращения с огнем.

Он получил ожоги II степени. У мужчины пострадали ноги, лицо и туловище.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Огонь уничтожил сухую траву и кустарник на площади 300 квадратных метров.

Чрезвычайники локализовали пожар в 17:22, а полностью ликвидировали – в 17:32.

К тушению пламени привлекли 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Читайте также За сутки 9 пожаров: ГСЧС снова призвала украинцев не выжигать траву

За сжигание травы предусмотрены штрафы

В целом 12 мая чрезвычайники боролись с 24 пожарами сухой травы. В результате поджогов огонь уничтожил сухостой на площади 1,4 гектара. В частности, пожарные тушили пожары в Дрогобычском, Червоноградском, Львовском, Самборском и Золочевском районах.

Чрезвычайники напоминают жителям Львовщины о запрете сжигания сухостоя. Согласно украинскому законодательству, за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также следует помнить, что в результате пожаров огонь уничтожает не только сухую траву, но и растения, насекомых, зверей и птиц.

Обратите внимание! В 2020 году в Украине вступил в действие закон, которым существенно увеличили размер штрафа за сжигание сухостоя. Минимальный штраф теперь составляет 3 тысячи 60 гривен. За повреждение растительного покрова виновника могут оштрафовать от 91 тысячи 80 гривен до 153 тысяч гривен.



Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала