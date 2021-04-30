Полум'яний сюрприз: у Львові чоловіки спалили львів'янці балкон – фото

Інцидент трапився вночі на вулиці Виговського. Зловмисникам загрожує до 10 років у в'язниці.
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Чоловіки підпалили львів'янці балкон
- О 3:00 патрульні отримали виклик на вулицю Виговського.
- Львів'янка розповіла, що невідомі чоловіки принесли під її балкон автомобільну шину і підпалили її.
- Внаслідок цього балкон квартири, у якій вона живе, загорівся.
- Усі дії зловмисників зафіксувала камера спостереження.
- Поліцейські, отримавши орієнтування, вирушили на пошуки правопорушників.
- Через деякий час патрульні помітили схожих чоловіків на вулиці Городоцькій.
- Ймовірними зловмисниками виявились львів'янин та житель області віком 30 і 35 років.
Чоловіки підпалили львів'янці балкон/ Фото Патрульної поліції Львівщини
Постраждала написала заяву у поліцію
Патрульні супроводили правопорушників на місце інциденту. Там вже працювала слідчо-оперативна група. Постраждала написала на чоловіків заяву.
Попередня кваліфікація події – "умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу". Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.
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Жінка написала заяву в поліцію / Фото Патрульної поліції Львівщини
Чоловіків затримали / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини