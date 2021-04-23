Львовские правоохранители 22 апреля задержали пьяного водителя Porsche Cayenne. Мужчина, убегая от патрульных, разбил 3 машины, а затем – помочился на авто превентивной полиции.

Мужчина разбил 3 машины, убегая от полиции. На водителя составили 7 протоколов. Интересно Ехал за пивом: во Львове пьяный водитель Mercedes перевернул свое авто – видео Пьяный водитель Porsche убегал от патрульных По информации СМИ, во Львове 22 апреля подрались трое мужчин.

В результате двое полицейских попали в больницу.

Один из участников драки, 40-летний водитель Porsche Cayenne, пытаясь уйти от патрульных в центре города, столкнулся с 3 авто.

Когда он заехал на улицу Стрыйскую, то столкнулся с автомобилем превентивной полиции Skoda Rapid, повредив ее переднюю часть.

По информации "Варта 1", после этого он помочился на полицейское авто.

У мужчины была разбита голова и он вел себя агрессивно.

Водителя увезли в больницу Смотрите видео, как патрульные задержали водителя Porsche Cayenne: Заметьте Близ Львова пьяный скутерист упал прямо во время движения: патрульные дотащили его домой – видео Правоохранители задержали водителя В патрульной полиции рассказали, что около 19:15 на улице Витовского полицейские заметили Porshe Cayenne, который на улицах Саксаганского и Князя Романа совершил ДТП без пострадавших и скрылся.

На требование полиции водитель не отреагировал и продолжил движение.

На улице Стрыйской около 20:00 полицейским удалось задержать мужчину.

За рулем Porshe Cayenne находился 40-летний львовянин.

Патрульные заметили, что мужчина был пьян.

Однако водитель отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения на месте, поэтому его отвезли в медучреждение.

По информации ZAXID.NET, автомобилем управлял Евгений Маковский – директор фирмы "Акваполимер Инжиниринг". Компания занимается проектированием, комплектацией и монтажом очистных сооружений. Смотрите фото задержания водителя / Фото "Варта 1" К теме На Позняках в Киеве водитель Land Rover спровоцировал масштабное ДТП и пытался сбежать – видео На мужчину составили 7 протоколов Патрульные составили на водителя 7 админпротоколов: 3 за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств";

2 за "оставление места ДТП";

за "невыполнение требований об остановке";

за "управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения". Интересно! За вождение в состоянии опьянения водителю может грозить 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год. Смотрите фото с места инцидента / Фото патрульной полиции Львовщины