Во Львове пьяный водитель Porsche Cayenne разбил 3 машины и помочился на полицейское авто: видео
Львовские правоохранители 22 апреля задержали пьяного водителя Porsche Cayenne. Мужчина, убегая от патрульных, разбил 3 машины, а затем – помочился на авто превентивной полиции.
Источник:ZAXID.NET
Мужчина разбил 3 машины, убегая от полиции. На водителя составили 7 протоколов.
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Пьяный водитель Porsche убегал от патрульных
- По информации СМИ, во Львове 22 апреля подрались трое мужчин.
- В результате двое полицейских попали в больницу.
- Один из участников драки, 40-летний водитель Porsche Cayenne, пытаясь уйти от патрульных в центре города, столкнулся с 3 авто.
- Когда он заехал на улицу Стрыйскую, то столкнулся с автомобилем превентивной полиции Skoda Rapid, повредив ее переднюю часть.
- По информации "Варта 1", после этого он помочился на полицейское авто.
- У мужчины была разбита голова и он вел себя агрессивно.
- Водителя увезли в больницу
Смотрите видео, как патрульные задержали водителя Porsche Cayenne:
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Правоохранители задержали водителя
- В патрульной полиции рассказали, что около 19:15 на улице Витовского полицейские заметили Porshe Cayenne, который на улицах Саксаганского и Князя Романа совершил ДТП без пострадавших и скрылся.
- На требование полиции водитель не отреагировал и продолжил движение.
- На улице Стрыйской около 20:00 полицейским удалось задержать мужчину.
- За рулем Porshe Cayenne находился 40-летний львовянин.
- Патрульные заметили, что мужчина был пьян.
- Однако водитель отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения на месте, поэтому его отвезли в медучреждение.
- По информации ZAXID.NET, автомобилем управлял Евгений Маковский – директор фирмы "Акваполимер Инжиниринг". Компания занимается проектированием, комплектацией и монтажом очистных сооружений.
Смотрите фото задержания водителя / Фото "Варта 1"
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На мужчину составили 7 протоколов
Патрульные составили на водителя 7 админпротоколов:
- 3 за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств";
- 2 за "оставление места ДТП";
- за "невыполнение требований об остановке";
- за "управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения".
Смотрите фото с места инцидента / Фото патрульной полиции Львовщины
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