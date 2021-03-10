Правоохранители 9 марта задержали мужчину, который, вероятно, убил пенсионера. По версии следствия, злоумышленник помог 88-летнему жителю Ходорова зайти домой, а потом зарезал его.

Инцидент произошел 8 марта около 13:00. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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Тело пенсионера нашла его опекунша

Правоохранителям поступило сообщение от опекунши 88-летнего жителя Ходорова.

Женщина рассказала, что около 9:00, придя в дом к своему подопечному, она нашла его тело со следами насильственной смерти.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Медики установили, что мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений и побоев.

Правоохранители выяснили, что к убийству пенсионера может быть причастен 36-летний житель одного из сел Стрыйского района.

Поэтому его вскоре задержали.

Полицейские установили, что 8 марта около 13:00 злоумышленник встретил пенсионера на улице и помог ему зайти в квартиру.

Затем между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил хозяина, нанес ему несколько ударов ножом и скрылся.



В Ходорове мужчина жестоко убил пенсионера / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.