Помог зайти домой и зарезал: на Львовщине мужчина жестоко убил пенсионера – фото
В Ходорове мужчина зарезал пенсионера / 24 канал
Правоохранители 9 марта задержали мужчину, который, вероятно, убил пенсионера. По версии следствия, злоумышленник помог 88-летнему жителю Ходорова зайти домой, а потом зарезал его.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел 8 марта около 13:00. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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Тело пенсионера нашла его опекунша
- Правоохранителям поступило сообщение от опекунши 88-летнего жителя Ходорова.
- Женщина рассказала, что около 9:00, придя в дом к своему подопечному, она нашла его тело со следами насильственной смерти.
- На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
- Медики установили, что мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений и побоев.
- Правоохранители выяснили, что к убийству пенсионера может быть причастен 36-летний житель одного из сел Стрыйского района.
- Поэтому его вскоре задержали.
- Полицейские установили, что 8 марта около 13:00 злоумышленник встретил пенсионера на улице и помог ему зайти в квартиру.
- Затем между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость жестоко избил хозяина, нанес ему несколько ударов ножом и скрылся.
В Ходорове мужчина жестоко убил пенсионера / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.
Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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