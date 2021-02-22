На Львовщине 21 февраля 20-летний водитель Volkswagen Passat сбил пешехода. 61-летний мужчина получил травмы и его госпитализировали.

Авария произошла около 19:15 на трассе Львов – Самбор – Ужгород недалеко от села Пыняны Самборского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Как водитель сбил пешехода

Около 19:15 на трассе Львов – Самбор – Ужгород водитель автомобиля Volkswagen Passat, 20-летний житель Львовщины, сбил мужчину.

В результате аварии 61-летний житель одного из сел Самборского района получил травмы.

Медики отвезли пострадавшего в больницу.



Авария произошла около 19:15 / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



20-летний водитель сбил пешехода / Фото полиции Львовщины



61-летний мужчина попал в больницу / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины