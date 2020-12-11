Студенты Института компьютерных наук НУ "Львовская политехника" проходили контрольную работу. Однако оценивание было довольно необычное – во время работы студентам показывали порнографические изображения.

Разработал программу тестирования преподаватель НУ ЛП Дмитрий Зербино. По его словам, порнографические изображения – "релаксирующие". Об этом сообщило Hromadske.

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Студенты не поняли инновационной методики

О странной методике тестирования рассказала выпускница Львовской политехники Наталья Киндратив. Она также показала видео общения студентов с преподавателем относительно порноизображений в контрольной работе.

На видео слышно, что студенты говорят, что им еще не исполнилось 18 лет. Однако Зербино объясняет включение порноизображений в оценивание тем, что от обучения человек должен получать удовольствие.

Есть определенная методика, которая была изобретена в Японии, что человек должен учиться с удовольствием и эффект удовольствия должен присутствовать во всех положительных действиях. Если вы любите военную дисциплину, есть разные люди, которые получают удовольствие от разных вещей. Если вы получаете удовольствие от чего-то другого, то должны найти, от чего именно, чтобы вы могли подобрать картинки именно для вас,

– заявил Зербино.

Преподаватель рассказал, что сам он эти изображения не просматривал, но, если кто-то не хочет на них смотреть, то он имеет право "закрывать глаза или отворачиваться от экрана".

Студенты сами могут выбрать, какие изображения смотреть

Киндратив рассказала, что порноизображения в контрольной этого преподавателя показывают уже несколько лет подряд. О странной методике оценивания известно и студентам, и преподавателям кафедры.

"Эта программа существует давно, и преподаватель не отрицает этого факта, говорит, что это новая методика преподавания. Я так понимаю, что никто с этим ничего не делал", – заявила студентка.

Девушка добавила, что студенты, которые сняли видео разговора с преподавателем, боятся "заваленной" сессии. Поэтому они не хотят афишировать своих имен.

Однако часть студентов НУ ЛП защищают преподавателя в соцсетях и говорят, что он очень хороший учитель.

Такого хорошего преподавателя еще надо поискать. Кстати, каждый студент имеет право выбора, видеть картинки "порнографического" характера или нейтрального, к примеру, природы,

– написала одна из студенток.

Обратите внимание! По украинскому законодательству, запрещено изготавливать, сбывать и распространять порнографические изображения и видео. Минимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – от 17 до 68 тысяч гривен штрафа, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет.