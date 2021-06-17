Трагедия случилась примерно в 15:18. Парня искали больше часа.

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В Червонограде утонул школьник

  • В 15:18 спасателям поступило сообщение, что на реке Солокия во время купания пропал 14-летний парень.
  • На место происшествия немедленно отправились сотрудники ГСЧС.
  • Они совместно с работниками Червоноградской спасательной станции начали обследовать прилегающую к реке территорию.
  • В 16:22 спасатели нашли тело школьника.
  • Они вытащили его на берег и передали медработникам.
  • К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Школьник пошел плавать на реку / Фото ГСЧС Львовщины

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Спасатели больше часа его искали / Фото ГСЧС Львовщины

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Тело парня обнаружили в воде / Фото ГСЧС Львовщины

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Медики констатировали смерть ребенка / Фото ГСЧС Львовщины