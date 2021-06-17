Пошел плавать и исчез: на Львовщине утонул 14-летний парень – фото

17 июня 2021 , 17:45
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Червонограде 16 июня 14-летний парень пошел купаться на реку и исчез. Его тело нашли спасатели. К сожалению, школьник погиб.

Трагедия случилась примерно в 15:18. Парня искали больше часа.

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В Червонограде утонул школьник

  • В 15:18 спасателям поступило сообщение, что на реке Солокия во время купания пропал 14-летний парень.
  • На место происшествия немедленно отправились сотрудники ГСЧС.
  • Они совместно с работниками Червоноградской спасательной станции начали обследовать прилегающую к реке территорию.
  • В 16:22 спасатели нашли тело школьника.
  • Они вытащили его на берег и передали медработникам.
  • К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика
Заметьте! На Центральном пляже Запорожья 13 июня также утонул 14-летний парень. Медики пытались реанимировать школьника в течение 50 минут, однако, к сожалению, спасти его не удалось. Директор Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко отметил, что трагедия случилась из-за человеческого равнодушия.


Школьник пошел плавать на реку / Фото ГСЧС Львовщины


Спасатели больше часа его искали / Фото ГСЧС Львовщины


Тело парня обнаружили в воде / Фото ГСЧС Львовщины


Медики констатировали смерть ребенка / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів