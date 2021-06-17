Пошел плавать и исчез: на Львовщине утонул 14-летний парень – фото

В Червонограде 16 июня 14-летний парень пошел купаться на реку и исчез. Его тело нашли спасатели. К сожалению, школьник погиб.
Трагедия случилась примерно в 15:18. Парня искали больше часа.
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В Червонограде утонул школьник
- В 15:18 спасателям поступило сообщение, что на реке Солокия во время купания пропал 14-летний парень.
- На место происшествия немедленно отправились сотрудники ГСЧС.
- Они совместно с работниками Червоноградской спасательной станции начали обследовать прилегающую к реке территорию.
- В 16:22 спасатели нашли тело школьника.
- Они вытащили его на берег и передали медработникам.
- К сожалению, врачи констатировали смерть мальчика
Школьник пошел плавать на реку / Фото ГСЧС Львовщины
Спасатели больше часа его искали / Фото ГСЧС Львовщины
Тело парня обнаружили в воде / Фото ГСЧС Львовщины
Медики констатировали смерть ребенка / Фото ГСЧС Львовщины