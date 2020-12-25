На Львовщине 15 декабря исчез 74-летний житель Мостиск Антон Хвалихвост. Мужчина пошел в лес за елкой. Его тело случайно нашли местные жители.

Пенсионера больше недели искали его родные, волонтеры, правоохранители и спасатели. Однако 22 декабря его тело без признаков жизни нашли в лесу местные жители. Об этом сообщила "Львівська мануфактура новин".

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Как пенсионер погиб в лесу

74-летний мужчина выехал из дома 15 декабря на синем велосипеде. Своим родственникам он сказал, что поедет в лес за елкой.

Однако мужчина так и не вернулся. Сначала его искали родные и волонтеры. Позже внук пенсионера обратился в полицию. Так, 18 декабря к поискам присоединились и правоохранители.

Тело мужчины случайно нашли местные жители 22 декабря. В полиции рассказали, что признаков насильственной смерти они не обнаружили. Вероятно, пенсионер умер от сердечного приступа в первую ночь после исчезновения.

Как все было на самом деле, сейчас никто не знает. Предполагаем, что мужчина возвращался с елкой домой, ему стало плохо. Когда у человека ухудшается самочувствие, он теряет ориентиры на местности. Видимо, так было и в этот раз,

– рассказал координатор поисково-спасательной организации SARVA Алексей Геращенко.

Геращенко добавил, что тело пенсионера нашли в месте, где его и не искали – вокруг заросли и болото. Там не было ни елок, ни дороги домой. По словам Геращенко, очевидно, мужчина заблудился.



Пенсионер пошел в лес за елкой и умер / Фото полиции Львовщины