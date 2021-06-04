После гибели школьника на водопаде Каменка установили ограждение

В национальном парке "Сколевские Бескиды" 2 июня произошла трагедия. Там во время экскурсии погиб 12-летний мальчик. 4 июня у водопада Каменка появилась ограда.

Кроме ограждения у водопада установят предупредительный знак. Туристы смогут посмотреть на Каменку только со смотровой площадки.

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Возле водопада Каменка установили ограждение

Директор Национального парка "Сколевские Бескиды" Василий Приндак рассказал, что после трагедии, которая произошла на водопаде, вокруг него установят металлическое ограждение. На месте гибели школьника уже забетонировали столбцы и натянули сетку.

Сегодня уже установили забетонированное ограждение. Пока не могу сказать, какой оно длины. Завтра будет стоять предупреждающий знак о том, что нельзя спускаться вниз к воде,

– отметил Приндак.

По его словам, чтобы уберечь людей от таких трагических случаев, посмотреть на водопад можно будет лишь внизу со смотровой площадки. По словам Приндака, в дирекцию парка по ограждению никто ранее не обращался.

"Мы надеемся, что больше никогда не будет таких случаев, но всегда могут найтись те, кто будет перелезать через ограждение", – подытожил директор парка.

Заметьте Вчера исполнилось 12 лет, а сегодня его уже нет, – мама погибшего на водопаде школьника

Водопад очистят от поваленных деревьев

По информации "Вголос" 2 июня в Сколе состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Дирекцию парка обязали огородить водопад в наиболее опасных местах и очистить реку от деревьев и посторонних предметов.

Кроме этого, ко всем школам и туристическим агентствам, которые проводят экскурсии к водопаду Каменка, разошлют письма с правилами поведения в парке. Аналогичный инструктаж будут проводить всем туристам, которые будут посещать "Сколевские бескиды".

Коротко о гибели школьника во время экскурсии

12-летний ученик львовской школы №82 погиб 2 июня в 11:56 во время экскурсии на водопад Каменка.

Мальчик слишком близко подошел к воде, поскользнулся и упал.

На видео, которое опубликовали в сети, видно, что взрослые пытались вытащить мальчика из воды.

53-летний учитель, который долгое время находился в ледяной реке, получил переохлаждение.

6-классника удалось вытащить только спасателям. Медики пытались реанимировать мальчика, но, к сожалению, он умер.

Мама школьника рассказала, что ее сын за день до гибели праздновал свой День рождения.

После трагедии у 45-летней классной руководительницы случился сердечный приступ. Она находится в реанимации Сколевской ЦРБ.

Правоохранители открыли уголовное производство. Управление образования ЛГС также создаст комиссию, которая будет расследовать детали трагедии.