Спасатели призывают быть внимательными и осторожными в местах обитания змей – в лесу, поле, кустах и ​​высокой траве. Ни в коем случае нельзя брать пресмыкающееся в руки, ведь тогда укуса не избежать.

К теме На Львовщине женщину и ребенка укусили змеи: пострадавшие попали в больницу

Ещё одного жителя Львовщины укусила змея

Примерно в 9:30 в селе Горное Стрыйского района 44-летнего мужчину укусила змея.

Пострадавшего госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Обратите внимание! Если вы возле себя увидели змею, нужно просто спокойно отойти. Кроме этого, отправляясь на природу, следует одевать высокую и плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.



Первая помощь после укуса змеи / Инфографика Центра общественного здоровья

Коротко о последних подобных случаях на Львовщине

В 2021 году первый случай укуса змеи во Львовской области произошел 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

Второй случай укуса змеи зафиксировали 12 мая в селе Хлевчаны. Вследствие встречи с пресмыкающимся 72-летнюю женщину также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ночью 31 мая во Сколевском районе 45-летнего мужчину укусила змея в руку. Пострадавший попал в реанимацию.

В Стрыйском районе 8 июня 35-летняя женщина также пострадала от укуса змеи. Ее госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.

Заметьте Что делать, если укусила змея: первая помощь



Как уберечься от укуса змеи / Инфографика ЛОГА