После укуса змеи еще один житель Львовщины попал в больницу

На Львовщине 23 июня произошел еще один случай укуса змеи. После встречи с пресмыкающимся 44-летний мужчина попал в больницу.
Спасатели призывают быть внимательными и осторожными в местах обитания змей – в лесу, поле, кустах и высокой траве. Ни в коем случае нельзя брать пресмыкающееся в руки, ведь тогда укуса не избежать.
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Ещё одного жителя Львовщины укусила змея
- Примерно в 9:30 в селе Горное Стрыйского района 44-летнего мужчину укусила змея.
- Пострадавшего госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.
- Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Первая помощь после укуса змеи / Инфографика Центра общественного здоровья
Коротко о последних подобных случаях на Львовщине
- В 2021 году первый случай укуса змеи во Львовской области произошел 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.
- Второй случай укуса змеи зафиксировали 12 мая в селе Хлевчаны. Вследствие встречи с пресмыкающимся 72-летнюю женщину также госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
- Ночью 31 мая во Сколевском районе 45-летнего мужчину укусила змея в руку. Пострадавший попал в реанимацию.
- В Стрыйском районе 8 июня 35-летняя женщина также пострадала от укуса змеи. Ее госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.
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