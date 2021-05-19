В ЛОГА 12 мая рассказали, что в приемном отделении Червоноградской городской больницы сделали ремонт. Однако, к сожалению, новый потолок не выдержал непогоды.

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В приемном отделении больницы обвалилась часть потолка

В Червонограде 18 мая бурлила непогода. В городе выпало аномальное количество осадков. На некоторых улицах машины стояли почти на половину в воде. Также ливень затопил дома, подвалы и приусадебные участки.

Последствия непогоды ликвидировали чрезвычайники. В частности, в ГСЧС рассказали, что дождь затопил подвал Червоноградской городской больницы. Спасатели выкачали из домов около 650 кубических метров воды. Работы до сих пор продолжаются.

На фейсбук-странице "Підслухано в Червонограді" рассказали, что в городской больнице пострадал не только подвал. В новом приемном отделении после ливня обвалилась часть потолка.

Свеженький ремонт приемного отделения больницы не выдержал и первого дождя!,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Пресс-служба Львовской ОГА 12 мая сообщила, что в Червоноградский городской центральной больнице открыли новое приемное отделение. Во время капитального ремонта там обновили электричество, вентиляцию, канализацию, систему водоснабжения и пожарную систему. Стоимость реконструкции составила более 33 миллионов гривен.



В приемном отделении больницы упал потолок / Фото "Підслухано в Червонограді"



Стоимость ремонта составила более 33 миллионов гривен / Фото "Підслухано в Червонограді"