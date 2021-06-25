Ливень продолжался всего час. Однако этого времени было достаточно, чтобы затопить весь Львов.

К теме Апокалипсис за окном: во Львове бушует стихия – фото

Почти весь Львов стоит в пробках

Ливень во Львове начался примерно в 16:00. Его сопровождал штормовой ветер, поэтому находиться на улице могли только настоящие смельчаки.

По состоянию на 17:30 дождь уже прекратился. Однако город накрыли огромные пробки. Из-за затопленных улиц множество львовян оказалось в ловушке. Ситуацию осложняет еще и то, что у офисных работников закончился рабочий день. Поэтому их машины образовали на улицах города очереди.

Сейчас "стоит" весь центр Львова. На проспекте Свободы, улице Лычаковской, Дорошенко и других невозможно проехать. Вероятно, ближе к вечеру ситуация изменится. Однако пока лучше отказаться от идеи ехать через центр города.

В спальных районах ситуация не лучше. Улицы Зеленая, Героев УПА, Стрыйская, проспект Черновола также "красные".



Львов накрыли огромные пробки / Скриншот Google Maps

Заметьте! Стихия причинила множеств бед во Львове. Кроме затопленных улиц, в городе падали деревья, которые повалил шквальный ветер. Некоторые из них падали прямо на машины.

Смотрите видео безумного ливня во Львове: