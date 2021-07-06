Постоянно издевался над собственной матерью: львовянину грозит тюрьма

Правоохранители несколько раз получали вызовы от 59-летней львовянки относительно домашнего насилия. По словам заявительницы, над нее постоянно издевался ее 33-летний сын. Вскоре суд накажет обидчика.

На мужчину неоднократно выписывали протоколы. Однако он продолжал издеваться над матери.

К теме В Днепре мужчина покусал полицейского и избил женщину с младенцем: видео

Львовянин издевался над собственной матерью

В полицию за помощью неоднократно обращалась 59-летняя львовянка.

По словам женщины, ее 33-летний сын, с которым они проживали вместе, постоянно над ней издевался.

Он оскорблял мать, угрожал ей, отбирал деньги и даже бил.

Каждый раз по этим сообщениям к заявительнице выезжали полицейские.

Они устанавливали обстоятельства, проводили с мужчиной профилактические беседы и составляли по нему админпротоколы за домашнее насилие.

Также правоохранители выносили срочные запретительные предписания.

С начала 2021 года обидчик "собрал" 5 админпротоколов и 6 запретительных предписаний, в частности, с требованием покинуть помещение.

Несмотря на это, мужчина не прекратил издеваться над матерью.

17 апреля женщина в очередной раз обратилась в полицию и рассказала, что сын вернулся домой пьяным и начал оскорблять ее и бить.

Читайте также Житель Одесской области забил палкой жену: праздновали Новый год

Делом займется суд

Правоохранители установили обстоятельства происшествия. Следователи открыли уголовное производство за "домашнее насилие". На данный момент они завершили досудебное расследование.

Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Обидчику грозит наказание – от 150 до 240 часов общественных работ, до 6 месяцев ареста до 5 лет ограничения свободы или до 2 лет в тюрьме.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, немедленно сообщайте об этом правоохранителям. Во Львове работает сектор противодействия домашнему насилию. Его сотрудники реагируют на вызовы, составляют админпротоколы и запретительные предписания и объясняют жертвам, куда они могут обратиться за помощью.