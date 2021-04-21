Пострадавшие в тройном ДТП возле Львова отсудили у водительницы более 200 тысяч грн компенсации
Возле Львова летом 2019 года произошло тройное ДТП, в котором пострадали 7 человек. Четырем из них удалось отсудить у водительницы более 200 тысяч гривен компенсации.
Источник:ZAXID.NET
Яворивский суд Львова признал 35-летнюю водительницу виновной в нарушении ПДД, повлекшем травмы потерпевшим. Она 28 августа 2019 выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Fiat Doblo и Kia Karnival.
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В ДТП пострадали 7 человек
- ДТП произошло 28 августа 2019 года в Подрясном на трассе Львов – Краковец.
- 35-летняя водитель Mercedes-Benz S320 выехала на встречную полосу.
- Там она столкнулась с автомобилем Fiat Doblo, за рулем которого находился 47-летний житель Хмельницкой области.
- Затем авто столкнулось с Kia Karnival, за рулем которого был 26-летний житель Яворовского района.
- Всего в результате аварии пострадали 7 человек.
- Двух пассажиров Fiat Doblo и пассажирку Mercedes-Benz госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Водительницу признали виновной
Водительница, вызвавшая аварию, полностью признала свою вину. Женщина попросила суд не лишать ее водительских прав, ведь ежедневно вынуждена возить в медцентр на реабилитацию 2 детей с инвалидностью.
Судья Яворивского районного суда Наталья Швед, исследовав материалы дела, признал водителя виновным в "нарушении ПДД, что повлекло телесные повреждения потерпевшим". Женщину оштрафовали оштрафовала на 3,4 тысячи гривен без лишения права управлять автомобилем. Кроме этого женщина должна оплатить:
- 10 тысяч гривен судебных расходов;
- 40,6 тысячи гривен компенсации пассажиру Fiat Doblo;
- 82,7 тысячи гривен пассажирке Fiat;
- 79,7 тысячи гривен водителю Fiat.
Еще 99 тысяч гривен водителю Fiat должна заплатить страховая компания. По украинскому законодательству, это решение суда еще можно обжаловать в апелляционном суде.
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