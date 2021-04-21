Возле Львова летом 2019 года произошло тройное ДТП, в котором пострадали 7 человек. Четырем из них удалось отсудить у водительницы более 200 тысяч гривен компенсации.

Яворивский суд Львова признал 35-летнюю водительницу виновной в нарушении ПДД, повлекшем травмы потерпевшим. Она 28 августа 2019 выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Fiat Doblo и Kia Karnival.

К теме На бешеной скорости вылетел на тротуар: возле ТЦ Forum Lviv водитель Ford сбил женщину – фото и видео

В ДТП пострадали 7 человек

ДТП произошло 28 августа 2019 года в Подрясном на трассе Львов – Краковец.

35-летняя водитель Mercedes-Benz S320 выехала на встречную полосу.

Там она столкнулась с автомобилем Fiat Doblo, за рулем которого находился 47-летний житель Хмельницкой области.

Затем авто столкнулось с Kia Karnival, за рулем которого был 26-летний житель Яворовского района.

Всего в результате аварии пострадали 7 человек.

Двух пассажиров Fiat Doblo и пассажирку Mercedes-Benz госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Водительницу признали виновной

Водительница, вызвавшая аварию, полностью признала свою вину. Женщина попросила суд не лишать ее водительских прав, ведь ежедневно вынуждена возить в медцентр на реабилитацию 2 детей с инвалидностью.

Судья Яворивского районного суда Наталья Швед, исследовав материалы дела, признал водителя виновным в "нарушении ПДД, что повлекло телесные повреждения потерпевшим". Женщину оштрафовали оштрафовала на 3,4 тысячи гривен без лишения права управлять автомобилем. Кроме этого женщина должна оплатить:

10 тысяч гривен судебных расходов;

40,6 тысячи гривен компенсации пассажиру Fiat Doblo;

82,7 тысячи гривен пассажирке Fiat;

79,7 тысячи гривен водителю Fiat.

Еще 99 тысяч гривен водителю Fiat должна заплатить страховая компания. По украинскому законодательству, это решение суда еще можно обжаловать в апелляционном суде.