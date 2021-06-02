Мужчину признали виновным в распространении порнографии. Ему присудили год условного наказания.

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Мужчина присылал письма с матами и порнографией

  • 69-летний львовянин Василий Верескун посылал похабные сообщения в Сиховскую районную администрацию Львова и в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.
  • В приговоре суда указано, что в октябре 2020 года пенсионер направил 4 письма в дисциплинарную комиссию адвокатуры.
  • К ним мужчина прикрепил порнографические изображения, которые нашел в интернете.
  • Неизвестно, о чем именно писал Верескун в своих письмах и для чего он это делал.
  • Кроме того, пенсионер направил 3 письма с матерными словами и порнокартинками в Сиховскую районную администрацию.

Суд вынес пенсионеру приговор

Судья Сиховского райсуда София Черная 27 ноября 2021 года признала Василия Верескуна виновным в распространении порнографии.

Мужчине назначили год испытательного срока. В течение этого времени пенсионер должен время от времени появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.