Мужчину признали виновным в распространении порнографии. Ему присудили год условного наказания.
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Мужчина присылал письма с матами и порнографией
- 69-летний львовянин Василий Верескун посылал похабные сообщения в Сиховскую районную администрацию Львова и в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.
- В приговоре суда указано, что в октябре 2020 года пенсионер направил 4 письма в дисциплинарную комиссию адвокатуры.
- К ним мужчина прикрепил порнографические изображения, которые нашел в интернете.
- Неизвестно, о чем именно писал Верескун в своих письмах и для чего он это делал.
- Кроме того, пенсионер направил 3 письма с матерными словами и порнокартинками в Сиховскую районную администрацию.
Суд вынес пенсионеру приговор
Судья Сиховского райсуда София Черная 27 ноября 2021 года признала Василия Верескуна виновным в распространении порнографии.
Мужчине назначили год испытательного срока. В течение этого времени пенсионер должен время от времени появляться для регистрации в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.