Во Львове правоохранители задержали 29-летнего наркоторговца. Во время обыска у мужчины нашли наркотики на более чем 700 тысяч гривен.

Источник: Нацполиция Украины

Наркоторговец распространял наркотики, которые получал по почте. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Как задержали наркодилера

Правоохранителям поступила информация, что 29-летний мужчина распространяет наркотики и психотропы во Львове. Полицейские начали уголовное производство.

Наркодилера задержали недалеко от отделения почты с 2 посылками, в которых правоохранители нашли амфетамин, "Альфа PVP" и таблетки экстази.

Злоумышленник признался, что он работает в интернет-магазине закладчиком "мастеркладов" – оптовых партий наркотиков.

Во время обыска квартиры львовянина, полицейские изъяли наркотики, психотропы, фасовочные материалы и электронные весы.

Также злоумышленник показал правоохранителям место, где недавно оставил "мастерклад", в котором было 50 таблеток экстази.

Стоимость изъятых наркотиков и психотропных по ценам "черного" рынка составляет более 700 тысяч гривен.



Правоохранители задержали мужчину с партией наркотиков / Фото Нацполиции

Что грозит наркоторговцу

Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи готовятся сообщить ему о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине грозит от 4 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Оперативники пытаются установить сообщников злоумышленника.

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Правоохранители нашли наркотики на более чем 700 тысяч гривен / Фото Нацполиции



Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой / Фото Нацполиции



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Нацполиции