Посылка с наркотиками на 700 тысяч гривен: во Львове задержали наркодилера – фото
Во Львове правоохранители задержали 29-летнего наркоторговца. Во время обыска у мужчины нашли наркотики на более чем 700 тысяч гривен.
Источник: Нацполиция Украины
Наркоторговец распространял наркотики, которые получал по почте. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Как задержали наркодилера
- Правоохранителям поступила информация, что 29-летний мужчина распространяет наркотики и психотропы во Львове. Полицейские начали уголовное производство.
- Наркодилера задержали недалеко от отделения почты с 2 посылками, в которых правоохранители нашли амфетамин, "Альфа PVP" и таблетки экстази.
- Злоумышленник признался, что он работает в интернет-магазине закладчиком "мастеркладов" – оптовых партий наркотиков.
- Во время обыска квартиры львовянина, полицейские изъяли наркотики, психотропы, фасовочные материалы и электронные весы.
- Также злоумышленник показал правоохранителям место, где недавно оставил "мастерклад", в котором было 50 таблеток экстази.
- Стоимость изъятых наркотиков и психотропных по ценам "черного" рынка составляет более 700 тысяч гривен.
Правоохранители задержали мужчину с партией наркотиков / Фото Нацполиции
Что грозит наркоторговцу
Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи готовятся сообщить ему о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Мужчине грозит от 4 до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Оперативники пытаются установить сообщников злоумышленника.
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Правоохранители нашли наркотики на более чем 700 тысяч гривен / Фото Нацполиции
Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой / Фото Нацполиции
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Нацполиции
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