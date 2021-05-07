На следующей неделе погода на Львовщине будет в основном облачная. Также, по прогнозам синоптиков, в области будет достаточно ветрено.

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Прогноз погоды на Львовщине 8 мая

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 8 мая, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. В области будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром будет кратковременный дождь с грозами. Также вероятен град. Однако днем существенных осадков не прогнозируют.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Порой будут порывы штормового ветра со скоростью до 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 5 – 7 градусов тепла, а днем – от 12 до 14 градусов тепла.



Прогноз погоды на 8 мая / Данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на Львовщине 9 мая

В воскресенье, 9 мая, на Львовщине станет несколько теплее. Однако погода будет облачной.

В течение дня существенных осадков не прогнозируют. Ветер – юго-восточный, 5 – 10 метров за секунду.

Ночью температура будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла, а днем – от 16 до 18 градусов тепла.

Прогноз погоды на 9 мая / Данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на Львовщине 10 мая

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 мая, будет облачно с прояснениями. В течение дня осадков не ожидают.

Ветер – юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 3 – 5 градусов тепла, а днем – взлетят до 21 – 23 градусов тепла.

Прогноз погоды на 10 мая / Данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на Львовщине 11 мая

Во вторник, 11 мая, на Львовщине будет также облачно. Как и в предыдущие несколько дней, синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер – юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Местами ожидают порывы со скоростью до 20 метров в секунду.

Температура ночью составит 6 – 8 градусов тепла, а днем – 20 – 22 градуса тепла.

Прогноз погоды на 11 мая / Данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на Львовщине 12 мая

По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 мая, погода в области тоже будет облачной, но без существенных осадков.

Ветер – юго-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Местами он будет усиливаться до штормовых значений-до 20 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла, а днем – от 20 до 22 градусов тепла.

Прогноз погоды на 12 мая / Данные Укргидрометцентра