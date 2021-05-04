Во Львовской области 5 и 6 мая ожидают сильный ветер. Температура местами будет достигать 20 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 5 мая

Погоду во Львовской области в среду, 5 мая, будет определять теплый циклон над Данией. В области будет наблюдаться переменная облачность. В течение дня осадков не будет. Однако вечером местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Однако днем возможны порывы штормового ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит 3 – 5 градусов тепла, а днем – 18 – 20 градусов тепла.



Прогноз погоды на 5 мая / данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 6 мая

По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 мая, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные грозы, однако днем осадков не будет. Ветер западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью возможны порывы штормового ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 градусов тепла.



Прогноз погоды на 6 мая / данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на 7 мая

Во Львовской области в пятницу, 7 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, однако утром и днем ожидают кратковременные грозовые дожди.

Ветер южный с переходом на западный, 9 – 14 метров в секунду. Ночью температура составит 4 – 6 градусов тепла, а днем – 14 – 16 градусов тепла.



Прогноз погоды на 7 мая / данные Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 8 мая

Во Львовской области в субботу, 8 мая, погода будет облачная с прояснениями. В течение дня местами будут падать кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла, а днем – от 10 до 12 градусов тепла.



Прогноз погоды на 8 мая / данные Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на 9 мая

Во Львовской области в воскресенье, 9 мая, будет очень тепло. По прогнозам синоптиков, в области ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит 3 – 5 градусов тепла, а днем – 17 – 19 градусов тепла.



Прогноз погоды на 9 мая / данные Укргидрометцентра