Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 25 февраля температура на Львовщине достигать +14 градусов. Дороги Львова и области останутся покрытыми гололедом.

Погоду на Львовщине 25 февраля определять влияние теплого сектора от циклона с центром над Скандинавией. Синоптики предупреждают о тумане видимость 200 – 500 метров.

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Прогноз погоды во Львове и Области на 25 февраля

Синоптики прогнозируют, что 25 февраля на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидают. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью и утром местами будет туман видимостью 200 – 500 метров и гололед. Дороги останутся покрытыми гололедом. Уровень опасности – "желтый". Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными при движении.

Погода во Львовской области

На Львовщине ночью температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем ​​– от 9 до 14 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львове температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем ​​– 10 – 12 градусов тепла.

Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала