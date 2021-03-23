Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют, что 24 марта на Львовщине станет несколько холоднее – ночью ожидают морозы до 10 градусов. Дороги Львова и области окутают туман и гололедица.

На Львовщине 24 марта погоду будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах области.

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Прогноз погоды во Львове и области на 24 марта

Синоптики прогнозируют, что 24 марта на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.

Ночью и утром дороги Львова и области окутают туман и гололедица. Уровень опасности – "желтый". Поэтому водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными во время движения.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Ночью на Львовщине температура будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 24 марта / Данные Укргидрометцентра



Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала