Инцидент произошел на улице Научной. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

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Водитель умер за рулем своего авто

  • На улице Научной 70-летний мужчина скоропостижно скончался за рулем своего автомобиля.
  • Водитель остановился на красный сигнал светофора.
  • По словам очевидцев, он внезапно упал головой на руль и потерял сознание.
  • После этого мужчина уже ни на что не реагировал.
  • На место происшествия вызвали скорую и полицию.
  • К сожалению, медики, несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, не успели спасти водителя.
  • Они констатировали смерть мужчины.
  • По предварительным данным, причиной его гибели могла быть сердечная недостаточность.
  • Сейчас правоохранители проводят расследование.
  • Они пытаются установить все причины и обстоятельства смерти водителя.

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