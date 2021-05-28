Потерял сознание на светофоре: во Львове водитель умер за рулем своего авто – фото и видео

Днем 28 мая во Львове за рулем своей машины внезапно умер водитель. Мужчина остановился на светофоре и потерял сознание. К сожалению, медики не успели его спасти.
Инцидент произошел на улице Научной. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
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Водитель умер за рулем своего авто
- На улице Научной 70-летний мужчина скоропостижно скончался за рулем своего автомобиля.
- Водитель остановился на красный сигнал светофора.
- По словам очевидцев, он внезапно упал головой на руль и потерял сознание.
- После этого мужчина уже ни на что не реагировал.
- На место происшествия вызвали скорую и полицию.
- К сожалению, медики, несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, не успели спасти водителя.
- Они констатировали смерть мужчины.
- По предварительным данным, причиной его гибели могла быть сердечная недостаточность.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
- Они пытаются установить все причины и обстоятельства смерти водителя.
Во Львове водитель умер за рулем авто: видео
Медикам не удалось спасти мужчину / Фото "Варта 1"