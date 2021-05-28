Потерял сознание на светофоре: во Львове водитель умер за рулем своего авто – фото и видео

28 мая 2021 , 14:26
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Источник:

"Варта 1"

Днем 28 мая во Львове за рулем своей машины внезапно умер водитель. Мужчина остановился на светофоре и потерял сознание. К сожалению, медики не успели его спасти.

Инцидент произошел на улице Научной. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

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Водитель умер за рулем своего авто

  • На улице Научной 70-летний мужчина скоропостижно скончался за рулем своего автомобиля.
  • Водитель остановился на красный сигнал светофора.
  • По словам очевидцев, он внезапно упал головой на руль и потерял сознание.
  • После этого мужчина уже ни на что не реагировал.
  • На место происшествия вызвали скорую и полицию.
  • К сожалению, медики, несмотря на все необходимые реанимационные мероприятия, не успели спасти водителя.
  • Они констатировали смерть мужчины.
  • По предварительным данным, причиной его гибели могла быть сердечная недостаточность.
  • Сейчас правоохранители проводят расследование.
  • Они пытаются установить все причины и обстоятельства смерти водителя.

Во Львове водитель умер за рулем авто: видео

 


Медикам не удалось спасти мужчину / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів