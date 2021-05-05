Авария произошла около 22:00. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Водитель был под действием наркотиков

Около 22:00 в селе Лагодов водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и вылетел на обочину.

Там его машина столкнулась с деревом.

В результате ДТП 32-летняя жена водителя получила тяжелые травмы.

Женщина умерла на месте происшествия.

Медики установили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.



В результате аварии погибла жена виновника ДТП / Фото полиции Львовщины

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Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 5 – 10 лет.

Правоохранители задержали водителя. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины