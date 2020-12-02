Возле поселка Славское, что на Львовщине, 1 декабря пара влюбленных поднялась на гору Погар и потерялась в лесу. К счастью, у них был телефон. Пара позвонила в ГСЧС, и их спасли.

Парень и девушка поднялись на гору Погар высотой 857 метров и не могли спуститься вниз. Молодая пара потерялась в горном лесу сразу после признания. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как спасали влюбленных в горах

Вечером 1 декабря, 24-летний житель Радеховского района и его 17-летняя девушка решили подняться на гору Погар возле Славского.

Парень подготовил своей девушке сюрприз – он хотел признаться на вершине горы. Подъемники в тот день не работали, поэтому пара пошла пешком.

Влюбленные поднялись на гору и парень сделал своей девушке предложение. Однако, когда пара начала спускаться, то заблудилась в лесу.

Парень и девушка ходили по лесу в течение часа. К счастью, у них был телефон. Пара позвонила в ГСЧС и попросила о помощи.

Спасатели быстро нашли влюбленных и помогли им спуститься на квадроциклах.

В ГСЧС сообщили, что пара не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.



На Львовщине спасли пару, которая потерялась в горном лесу / Фото ГСЧС Львовщины