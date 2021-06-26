Так, менее чем за час выпало более половины месячной нормы осадков. Наблюдали порывы ветра, который валил деревья.

Внимание Повалило более пол сотни деревьев и затопило дома: подытожили последствия грозы в Львове – фото

Последствия непогоды во Львове

Во Львовской области спасатели продолжают работать в усиленном режиме, чтобы устранить последствия ливня и урагана.

В общем, было подтоплено 11 жилых домов;

23 приусадебных участка и другие здания;

ветром частично повреждено 12 крыш.

Днем 25 июня за полчаса во Львове выпало 60% месячной нормы дождя,

– сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Кроме этого, из-за упавшего дерева один человек травмировался. Несмотря на это от госпитализации отказалась.

К работам по ликвидации привлекли всего 394 человека и 147 единиц техники.

Какая ситуация сейчас

По состоянию на утро 26 июня продолжаются работы по откачке воды во Львове в подземном переходе, который затопило. В городе Червоноград, что неподалеку, остается частично подтопленными 10 приусадебных участков.

Внимание! Львовская городская рада провела внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по организации ликвидации последствий непогоды и организации проведения комиссионных обследований с последующей классификацией данной ситуации.

По словам мэра Андрея Садового, предстоящие выходные будут рабочими днями для городских коммунальных служб. Для преодоления последствий уже согласовали выделение средств из резервного фонда.

Смотрите видео мощного ливня во Львове: