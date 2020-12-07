Поваленные деревья и разбитые машины: последствия урагана во Львове – фото
Во Львове 7 декабря ночью пронесся ураган. Штормовой ветер нанес немалый ущерб – повалил деревья, которые упали на иномарки возле парка "Залізна вода", повредил линии электропередач и многое другое.
Штормовой ветер во Львове сломал немало деревьев. Сейчас ремонтные бригады ликвидируют последствия урагана в городе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Сломанное дерево заблокировало движение трамваев №2
Как сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс", около 09:44 ч. на улице Пасечной на трамвайные пути упало дерево. Поэтому трамваи №2 временно будут курсировать по измененному маршруту – от улицы Коновальца до улицы Погулянка и в обратном направлении.
Ураган повалил дерево на трамвайные пути около 9:44 / Фото Львовского горсовета
Трамваи №2 временно будут курсировать из Коновальца в Погулянки / Фото Львовского горсовета
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Разбитые иномарки возле парка "Залізна вода"
Порывы штормового ветра сломали дерево в парке "Залізна вода". Ветки упали на две иномарки, припаркованные на стоянке на улице Стуса. Ветки поваленного дерева сломали забор и повредили оба автомобиля – Renault Trafic и Mazda.
Ураган сломал дерево в парке "Залізна вода" / Фото Юрия Городишко
Сломанные ветки повредили Renault Trafic и Mazda / Фото Юрия Городиского
Летающие мусорники на Шафарика
Как сообщила "Варта1", ночью на улице Шафарика 2, во время сильного ветра укатился мусорник. Он зацепил 2 автомобиля – Renault Trafic и Mazda.
Вследствие порывов ветра мусорник влетел в 2 машины / Фото "Варта1"
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Обрушенный фасад на Головацкого
Ураган повредил фасад дома на улице Головацкого. Куски штукатурки и бетона упали на припаркованные рядом автомобили.
Добрый день, то есть Львов. Улица Головацкого между 5б и 7б 8:20 утра... падают фасады,
- написала в фейсбуке очевидица происшествия Мария Попович.
На улицы Головацкого обвалилась часть фасада / Фото Марии Попович
Кусок бляхи над головой на Троллейбусной
Местная жительница Мария Бахнюк написала на "горячую линию города Львова" в фейсбуке. Она сфотографировала кусок бляхи, который ветер забросил на дерево на улице Троллейбусной. Администраторы страницы уже направили Ваше обращение в райадминистрацию Франковского района. Вскоре бляху уберут.
Кусок бляхи завис на дереве на Троллейбусной / Фото Марии Бахнюк
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Кроме того, штормовой ветер повредил линии электропередач. В частности в Сиховском районе Львова пропал свет. Электроснабжение восстановили лишь в 9:30.
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