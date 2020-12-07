Во Львове 7 декабря ночью пронесся ураган. Штормовой ветер нанес немалый ущерб – повалил деревья, которые упали на иномарки возле парка "Залізна вода", повредил линии электропередач и многое другое.

Штормовой ветер во Львове сломал немало деревьев. Сейчас ремонтные бригады ликвидируют последствия урагана в городе. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Интересно Синоптики предупреждают о порывах штормового ветра: прогноз погоды во Львове на 8 декабря

Сломанное дерево заблокировало движение трамваев №2

Как сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс", около 09:44 ч. на улице Пасечной на трамвайные пути упало дерево. Поэтому трамваи №2 временно будут курсировать по измененному маршруту – от улицы Коновальца до улицы Погулянка и в обратном направлении.



Ураган повалил дерево на трамвайные пути около 9:44 / Фото Львовского горсовета



Трамваи №2 временно будут курсировать из Коновальца в Погулянки / Фото Львовского горсовета

Читайте также Украину заметет снегом: синоптики назвали вероятную дату

Разбитые иномарки возле парка "Залізна вода"

Порывы штормового ветра сломали дерево в парке "Залізна вода". Ветки упали на две иномарки, припаркованные на стоянке на улице Стуса. Ветки поваленного дерева сломали забор и повредили оба автомобиля – Renault Trafic и Mazda.



Ураган сломал дерево в парке "Залізна вода" / Фото Юрия Городишко



Сломанные ветки повредили Renault Trafic и Mazda / Фото Юрия Городиского

Летающие мусорники на Шафарика

Как сообщила "Варта1", ночью на улице Шафарика 2, во время сильного ветра укатился мусорник. Он зацепил 2 автомобиля – Renault Trafic и Mazda.



Вследствие порывов ветра мусорник влетел в 2 машины / Фото "Варта1"

Актуально В Украине объявили штормовое предупреждение: где ухудшится погода

Обрушенный фасад на Головацкого

Ураган повредил фасад дома на улице Головацкого. Куски штукатурки и бетона упали на припаркованные рядом автомобили.

Добрый день, то есть Львов. Улица Головацкого между 5б и 7б 8:20 утра... падают фасады,

- написала в фейсбуке очевидица происшествия Мария Попович.



На улицы Головацкого обвалилась часть фасада / Фото Марии Попович

Кусок бляхи над головой на Троллейбусной

Местная жительница Мария Бахнюк написала на "горячую линию города Львова" в фейсбуке. Она сфотографировала кусок бляхи, который ветер забросил на дерево на улице Троллейбусной. Администраторы страницы уже направили Ваше обращение в райадминистрацию Франковского района. Вскоре бляху уберут.



Кусок бляхи завис на дереве на Троллейбусной / Фото Марии Бахнюк

К теме Мороз и снегопад: какой будет погода на День святого Николая

Кроме того, штормовой ветер повредил линии электропередач. В частности в Сиховском районе Львова пропал свет. Электроснабжение восстановили лишь в 9:30.

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют порывы штормового ветра во Львове и области на 8 декабря. Поэтому нужно помнить, что при сильном ветре все окна в доме необходимо плотно закрыть. Также, если вы оказались на улице, то держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев. Угроза растет вблизи домов, которые ремонтируют или строят. Поэтому не паркуйте автомобили под неустойчивыми конструкциями.